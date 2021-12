Zusters trappistinnen in Brecht blijven al de hele pandemie gevrijwaard van het coronavirus

In de abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth in Brecht, bij de zusters trappistinnen is er sinds maart 2020 geen enkel spoor van corona te bekennen. "Hout vasthouden maar voorlopig hebben we geen enkele besmetting meegemaakt. We leven erg streng en strikt volgens de regels,", zegt zuster Sabine op Radio 2 Antwerpen. In Brecht wonen een kleine dertig kloosterzusters in gemeenschap samen "We zijn allemaal twee keer gevaccineerd, de meeste oudere zusters gezien hun leeftijd zelfs al drie keer."

Toch is ook het leven van de zusters anders dan voorheen."Ons gastenverblijf is nog steeds open, zij het beperkter door de regels in de horeca. Vrouwelijke gasten mochten vroeger naast ons in het koor aansluiten voor gebed. Nu mogen ze enkel mee in de kerk maar moeten ze op een afstand blijven", zegt zuster Sabine.