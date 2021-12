Sportvisser van 44 uit Turnhout sterft na val in de Maas: "Sterke stroming heeft hem meegesleurd"

Vanmorgen is een 44-jarige sportvisser uit Turnhout in de Maas gevallen en overleden. Dat gebeurde in Nederland, in het dorp Maren-Kessel in de provincie Noord-Brabant. Een omstaander hoorde de gevallen visser roepen en verwittigde de hulpdiensten. Volgens de politie stond er in de Maas een sterke stroming en is de man verder afgedreven. De hupdiensten konden de Kempenaar nog uit het water halen. Maar uiteindelijk is hij overleden in het ziekenhuis.