Euromillions in Brugge: “De loterij werd hier 580 jaar geleden uitgevonden op een markt”

De trekking vindt vanavond plaats in het Brugse stadhuis. “Niets wordt aan het toeval overgelaten om het toeval te laten beslissen”, zegt Joke Vermoere van de Nationale Loterij.

De trekking mag dus op geen enkele manier beïnvloed worden. “Ze controleren of er geen tocht, lawaai of trillingen in de zaal zijn. Daardoor zullen zelfs de klokken van het belfort even moeten zwijgen".

De eerste loterij die het meest lijkt op de huidige werd in 1441 in Brugge op een markt georganiseerd. Brugge was toen dé handelsstad van de Nederlanden. Antwerpen kwam pas opzetten in de 16de eeuw. “Maar de stad zat toen in een moeilijke situatie omdat ze een boete had gekregen voor een opstand tegen de Hertog van Bourgondië”, zegt Marly Terwisscha Van Scheltinga, een Nederlandse doctoraatsstudente Middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Antwerpen. “Ze konden dat enkel betalen door de accijnzen te verhogen, maar dat wilden ze de arme bevolking niet aandoen. Maar omdat ze een manier zochten om hun onderwijs en hun hospitaal te blijven financieren vonden ze een loterij uit. Die werd onmiddellijk een groot succes, de jaren erna hebben ze het steeds weer georganiseerd. Dat fenomeen werd wereldwijd gekopieerd.”