Minister Vandenbroucke over ontgoocheling na Overlegcomité: "We hebben explosie onder controle, maar pijn duurt te lang"

De ontgoocheling is enkele uren later zeker niet weggeëbd. "In de ziekenhuizen zitten de mensen over de pijngrens. Ik zou heel graag zien dat de besmettingen snel dalen en dat de bezetting op de intensieve zorg niet te lang blijft duren. Daarvoor zouden sterkere maatregelen beter geweest zijn. Dat heb ik gezegd en dat denk ik ook echt", aldus minister Vandenbroucke in "Het journaal".

Tegelijk wijst Vandenbroucke wel op het feit er een aantal belangrijke afspraken zijn gemaakt, bijvoorbeeld rond het mondmasker voor kinderen vanaf 6 jaar oud. De federale minister van Volksgezondheid denkt dan ook niet dat er volgende week opnieuw een versneld Overlegcomité zal moeten samenkomen, zoals de voorbije twee weken. "We hebben de explosie onder controle, maar de pijn duurt te lang."