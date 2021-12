Vandaag kiest Gambia een nieuwe president: een test voor de prille democratie na jaren van dictatuur

Vijf jaar geleden kwam er een einde aan het bloeddorstige regime van dictator Yahya Jammeh. 22 jaar lang had hij het land met ijzeren hand geregeerd. Duizenden mensen werden vermoord, gefolterd of verdwenen. Verkiezingen werden steevast vervalst.



Maar de verkiezingen van 2017 brachten een onverwachte ommekeer. Tot zijn eigen verbazing verloor de dictator. Hij weigerde af te treden. Tot het volk (met moedig en aanhoudend protest) en de buurlanden hem daartoe dwongen, zonder één druppel bloed te vergieten. Jammeh ging in ballingschap in Equatoriaal Guinea.

Het was de zakenman Adama Barrow die president werd. De verwachtingen waren torenhoog. Hij herstelde de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Hij beloofde ook nieuwe verkiezingen na drie jaar, maar die belofte heeft hij niet gehouden. De deadline is al even verstreken.

Toch wordt Gambia geprezen als een voorbeeld voor democratisering. In andere Afrikaanse landen met een autoritair bewind wordt de stembusgang vandaag extra in de gaten gehouden. Want vandaag staat het land voor de test: is de democratisering geslaagd of niet?