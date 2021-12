Verzegeld depot van pakjesdienst GLS weer vrijgegeven

Het depot van GLS in Puurs - Sint-Amands, vol pakjes die bezorgd moeten worden, werd woensdag verzegeld. Controleurs van de sociale inspectie betrapten er vijf zwartwerkers en iemand die illegaal in het land was. Daarnaast werden ook 33 inbreuken vastgesteld op de wetgeving rond deeltijdse arbeid.

In de loop van de dag zal het depot weer open kunnen. Het bedrijf moet zich wel aan strikte voorwaarden houden. Wanneer opnieuw inbreuken vastgesteld worden, zullen ook die als misdrijf vervolgd worden.

GLS zal zich samen met PostNL voor de rechter moeten verschijnen voor sociale fraude. De rechtszaak is gepland in september 2022 in Antwerpen.