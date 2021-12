Voor 1,7 miljoen aan schadeclaims ingediend in Herk-de-Stad na overstromingen van afgelopen zomer

Inwoners en bedrijven hebben heel wat schade ondervonden door de overstromingen van de voorbije zomer. In Schulen, in Herk-de-Stad, brak een dijk van de Demer tot tweemaal toe. En in de deelgemeente Donk was er schade omdat daar een kunstmatige bres geslagen werd in de dijk van de Gete. Veel woningen, bedrijven en landbouwgronden liepen onder water.