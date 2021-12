Warmste Week gaat 100% coronaproof en schrapt evenementen: voor deze 200 projecten kan je geld inzamelen

Eén van de 200 projecten is de "Snoezelmobiel" van Casa Magnolia, een vzw die zich inzet voor zwaar zieke kinderen. De "Snoezelmobiel" (snoezelen= snuffelen + doezelen) is een rondrijdende omgebouwde ziekenwagen waarmee de vzw naar zieke kinderen toe kan rijden. In de Snoezelmobiel kunnen de kinderen spelen, ontspannen en rusten zonder zich te moeten verplaatsen. Hanna Van Laer, coödinator bij Casa Magnolia: " De eerste snoezelmobiel werd twee jaar geleden gelanceerd en kent een enorm succes. Daarom willen we nu een tweede aankopen. We willen ook een busje waarmee iedereen met een rijbewijs B mag rijden. Onze huidige mobiel kan enkel bestuurd worden door mensen met een speciaal rijbewijs en dat beperkt ons toch."

Een andere geselecteerde is Out for the Win uit Gent. Zij willen een toegankelijk en veilig sportaanbod ontwikkelen voor LGBT+ jongeren en ondersteuning bieden aan de sportsector om een inclusieve sportsector uit te bouwen. Maar even goed is er het project 'Karavaan, samen op weg' van Howest uit Kortrijk. Met 'Karavaan, samen op weg' sensibiliseert de hogeschool rond het thema 'Kunnen zijn wie je bent'. Studenten-ambassadeurs bemannen 2 caravans die zijn uitgerust als podcaststudio, luisterplek en trekpleister. In die veilige haven kunnen studenten gevoelige kwesties bespreken.

Je vindt de volledige lijst met de 200 projecten via www.dewarmsteweek.be en op de website van de Koning Boudewijnstichting (Home | Koning Boudewijnstichting (kbs-frb.be). Het totale bedrag dat wordt ingezameld door De Warmste Week, zal door het DWW Fonds worden verdeeld onder de 200 projecten.