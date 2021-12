Welke vragen heb jij over de nieuwste beslissingen van het Overlegcomité? Laat het ons weten, wij zoeken een antwoord

De verschillende regeringen in ons land hebben de coronamaatregelen voor de derde keer in drie weken verstrengd. Zo wordt de kerstvakantie een week vervroegd in het basisonderwijs, worden mondmaskers verplicht vanaf 6 jaar en worden evenementen met meer dan 200 aanwezigen binnen verboden. Musea- en bioscoopbezoeken blijven wel mogelijk, en ook de horeca mag openblijven tot 23 uur. Een “contactbubbel” komt er niet, al is er wel de aanbeveling om de contacten te beperken. Alle updates vind je in onze coronablog. Heb jij hier vragen over? Stuur ze ons via onderstaand formulier.