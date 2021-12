Britse vrouw herenigd met trouwring die ze 50 jaar geleden verloor in aardappelveld

In Western Isles, een eiland in het Verenigd Koninkrijk, is Peggy MacSween na 50 jaar herenigd met haar gouden trouwring. Ze verloor die in de jaren 60 in een aardappelveld bij haar huis toen ze aardappelen verzamelde. Nu, een halve eeuw later, vond mede-eilandbewoner Donald MacPhee de ring terug in datzelfde aardappelveld. Hij had het verhaal opgevangen en besloot zelf naar de ring op zoek te gaan met zijn metaaldetector.