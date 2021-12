Vrouw uit Zottegem veroordeeld tot 10 jaar cel voor dood echtgenoot in B&B

Na 4 uur beraadslagen besliste de jury dat de vrouw niet schuldig is aan moord, maar wel aan doodslag of het opzettelijk doden met het oogmerk om te doden. "Er is geen sprake van voorbedachtheid", zo motiveerde de voorzitter. "Er was onvoldoende tijd verstreken waarin ze zich kon bezinnen over haar daden. Ze handelde in eenzelfde gemoedstoestand van kwaadheid." Daarnaast oordeelde de jury dat de feiten niet zijn uitgelokt door het slachtoffer.