De "winterdip" is in het land, maar wat kan je er tegen doen? "Licht is eigenlijk xtc voor het brein" 

Dat wil dus zeggen: 4 uur buitenlucht per dag. Dat is, zeker in de winter, niet altijd haalbaar voor iedereen. Zeker nu we massaal weer telewerken raadt Smolders aan je bureau zo dicht mogelijk tegen een raam te plaatsen. Kunstlicht kan ook werken, al moet dat wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. "Lichtbrillen geven veel licht, maar ook het spectrum is belangrijk. Er moet blauw licht in zitten. Blauw licht is de grootste vijand van slaap", zegt Smolders.