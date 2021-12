Zorgsector blijft ook na nieuwe maatregelen ongerust: "Dit zal gepaard gaan met oversterfte bij onze patiënten"

"Het is elke dag opnieuw een afwegen tussen verschillende disciplines, welke ingrepen absoluut moeten gebeuren en welke uitgesteld worden", zegt Jurgen Ritzen, woordvoerder van Ziekenhuis Oost-Limburg. "Het zijn dan vaak ingrepen die niet levensbedreigend zijn, maar toch een grote impact op patiënten hebben, die bijvoorbeeld al maanden zitten te wachten, en fysieke en mentale last hebben. We kunnen gelukkig regelmatig heel wat mensen uit het ziekenhuis ontslaan, maar dat moet ook gezien de blijvende toestroom van nieuwe patiënten. Anders is het niet te houden."

Volgens het ZOL is het belangrijk dat de maatregelen bijgestuurd worden. "We juichen elke verstrenging toe omdat het gewoon leefbaar moet worden. Het is goed dat grote evenementen waar heel veel mensen samenkomen, niet meer kunnen doorgaan", aldus Ritzen. "Er is veel tijd verloren, want elke dag is belangrijk. Nu verandert er wel het een en ander, voor de rest zullen we zien of het voldoende zal zijn."