Zware brand in huis in Moorslede

Rond 6 uur donderdagavond merkte een buurvrouw heel wat rook op. Ze belde meteen de bewoner op en verwittigde ook de hulpdiensten. De brandweer kon niet voorkomen dat er veel schade is. De woning in de Meensesteenweg is zelfs onbewoonbaar.

De 23-jarige bewoner zou er voor de eerste keer opnieuw overnachten. Hij had er vroeger nog gewoond, en was van plan om er nu opnieuw te gaan wonen. Het huis van een familielid ernaast bleef gespaard. Door de brand en de bluswerken bleef de Meensesteenweg tussen Beitem en Dadizele een tijdje afgesloten. Wellicht ontstond de brand door een kortsluiting.