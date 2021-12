1 op de 5 lagereschoolkinderen in Boutersem test positief op corona

De gemeente besloot een collectieve test voor de lagereschoolkinderen te organiseren. Het percentage van besmette kinderen ligt hoger dan gehoopt: “Wanneer de testresultaten worden samengelegd, blijken er 45 bijkomende besmettingen te zijn”, zegt burgemeester Chris Vervliet (CD&V). “Deze zijn verspreid over beide scholen en over verschillende leeftijden. Samen met de al bekende besmettingen blijkt ruwweg één op vijf kinderen positief te testen. De meeste, maar niet alle kinderen, wonen in Boutersem. In een aantal klassen moeten kinderen enkele dagen bijkomend in thuisquarantaine, maar daar zullen de ouders persoonlijk verwittigd worden.”