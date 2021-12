400 kinderen uit overstroomde gebieden krijgen cadeautjes van Sinterklaas dankzij Pajottenlandse vrijwilligers

Gepakt en gezakt zetten een tiental vrijwillers van Team ILO koers richting Angleur, een dorpje in de Ardennen. Team ILO is een groep vrijwilligers uit Lennik, Gooik, Affligem en Roosdaal die zich inzetten voor de slachtoffers van de overstromingen in Wallonië midden juli onder leiding van Ilona Swalus.

Team ILO brengt eerstelijnszorg aan de mensen die het hardst getroffen zijn. Daarnaast brengen ze ook voedselpakketten naar minder mobiele mensen en gezinnen die de moed verloren hebben. Tweewekelijks zakt team ILO af naar Angleur om slachtoffers van de watersnood te ondersteunen. Hierbij doneren ze spullen die op dat ogenblik het hoogst nodig zijn zoals dekens, kussens, voedsel en verzorgingsmiddelen.