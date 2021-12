BEKIJK - Tom Lenaerts reageert op uitspraak proces-De Pauw in "Alleen Elvis": "Had nooit rechtszaak mogen zijn"

Lenaerts heeft nog altijd moeite om over het proces te praten. "Het ligt allemaal heel gevoelig en alles wat je zegt, kan op zo veel manieren worden geïnterpreteerd of zelfs worden gebruikt (red.: een stuk uit een interview met de krant Het Nieuwsblad over hoe "elk weldenkend mens weet waar de grens ligt" werd in de rechtszaal gebruikt).



"Dit had nooit tot een rechtszaak mogen komen", vindt Lenaerts. "Iedereen die betrokken is in die zaak is vernederd de afgelopen jaren. We moeten hopen dat hier iets goeds uitkomt, dat vrouwen sneller zullen opstaan, maar voor de rest: miserie, vier jaar lang, wat een hel."



Bekijk de volledige aflevering van "Alleen Elvis blijft bestaan" op VRT Nu.