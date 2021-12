Nieuw gerechtelijk onderzoek tegen Braziliaanse president na uitspraak over link tussen covidvaccins en aids

Het onderzoek van het Hooggerechtshof is niet het enige tegen hem. Er loopt al een onderzoek over de manier waarop hij de coronapandemie in zijn land heeft aangepakt.

In Brazilië zijn sinds het begin van de pandemie officieel al meer dan 615.000 mensen gestorven aan of met covid. Dat is het op één na hoogste dodental ter wereld, na de VS. Meer dan 22 miljoen mensen raakten besmet.

Ondanks die hoge cijfers en het feit dat het Braziliaanse zorgsysteem al verschillende keren zwaar onder druk kwam te staan, heeft Bolsonaro altijd lak gehad aan strenge maatregelen en droeg hij de bevolking zelfs al op om "op te houden met zeuren". Het echte coronabeleid wordt daardoor vooral op deelstaatniveau gevoerd.