Chalet brandt uit in Arendonk: bewoners krijgen extra zuurstof, kat, hond en reptielen vermoedelijk omgekomen

Rond 14.10 uur is er brand uitgebroken in een chalet aan Berendonk in Arendonk. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen metershoog door het dak. De chalet ligt een stukje van de straat. De brandweer kon via een weide de chalet bereiken om die te blussen.

De houten chalet is door de brand helemaal verwoest. De bewoners, een man en een vrouw, hadden rook ingeademd en kregen zuurstof toegediend in de ziekenwagen. Vermoedelijk zijn er enkele dieren in de brand omgekomen. Een hond en een kat zijn vermist. Ook een terrarium met reptielen is in de brand gebleven.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op het dak van de chalet liggen golfplaten. Mogelijk bevatten die asbest. Dat moet na het blussen verder worden bekeken. De brand is onder controle. De brandweer is nog volop aan het nablussen.