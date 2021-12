Computer van medeoprichter Wikipedia en NFT van zijn eerste pagina gaan onder de hamer

De computer, een aardbeikleurige iMac, werd door Wales gebruikt voor "onderzoek en ontwikkeling ten tijde van de lancering van de site op 15 januari 2001", zegt Christie's in een persbericht.

Het tweede lot is een non-fungible token (NFT). Met zo'n NFT kan de hoogste bieder via blockchaintechnologie een soort van eigendomsrecht op een digitaal item verkrijgen, in dit geval van de eerste pagina van Wikipedia met daarop de woorden "+Hello world+". De pagina wordt geveild in JPEG-formaat en zal kunnen worden bewerkt door de koper, zegt het veilinghuis.

Jimmy Wales zelf zegt in het persbericht dat een deel van de opbrengst zal gaan naar de financiering van WT.Social, zijn project voor "een gedecentraliseerd, niet-commercieel sociaal netwerk zonder reclame, zonder tracking en gegevensverzameling, en zonder verkeerde informatie".

De twee loten zijn online te koop met een startprijs van 100 dollar per lot maar Christie's hoopt ze te verkopen voor honderdduizenden dollars. Bieden kan tot 15 december.