De Warmste Week annuleert evenementen in Mechelen, wel een week lang De Warmste Radio

Vaste duo’s van StuBru- en MNM-dj's spelen verzoeknummers vanuit een drijvende studio in Mechelen. Peter Van de Veire (MNM) en Fien Germijns (StuBru) trappen tijdens De Warmste Week elke dag om 6 uur ’s ochtends DWW Radio op gang. Daar kijken ze hard naar uit, want het is de eerste keer dat ze een week lang samen het ochtendblok voor hun rekening nemen. Peter Van de Veire: “DWW Radio wordt de zotste verzoekweek die je ooit hoorde op nationale radio. MNM en Studio Brussel smelten samen en zijn heel de week van de luisteraar. Jij kiest alle muziek. En geloof me: er zijn géén grenzen. Alleen maar prachtige ideeën.”