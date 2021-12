Grote Sinterklaasshow toch 1 keer opgevoerd, maar zonder publiek: “Het gejoel van de kinderen mis je wel heel hard"

Normaal gezien zou vandaag het Sportpaleis vol zitten met duizenden kinderen en hun ouders om naar de Sinterklaasshow van Studio 100 te kijken. Corona besliste er anders over: alle concerten in het Sportpaleis zijn verboden. De show is toch één keer opgevoerd, voor een lege zaal. "We dachten, eindelijk mogen we nog eens met een echt publiek. En dat het toch op het laatste nippertje is afgelast, dat was toch een bittere pil", reageerde Marthe De Pillecyn van K3 achteraf. De opname van de eenmalige show is vanaf morgen te zien op de website van Proximus.