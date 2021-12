Harmonieorkest uit Deinze last pauze in: "We hebben symbolisch afgesloten met een repetitie buiten"

"Helaas maken de regels het voor ons onmogelijk om nog te functioneren. Jammer, want misschien kan het best wel veilig met die afstand", gaat Van Heuverswijn verder. "We willen zeker en vast ons steentje bijdragen aan de toenemende coronacijfers, als het effectief bijdraagt. Zolang het veilig is hadden we graag gerepeteerd, niet op zijn minst voor de sociale cohesie."

Het orkest vraagt dan ook aan wetenschappers om te onderzoeken hoe ze in de toekomst toch kunnen repeteren, ook als er veel besmettingen zijn. "Ik ben er van overtuigd dat we moeten leren leven met het virus. Ik roep dan ook de overheid op om zo snel mogelijk te bekijken hoe wij als sector verder kunnen repeteren, zonder alles plat te leggen."