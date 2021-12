Infrabel zet uitzonderlijk "spoorvrachtwagen" in bij aanleg elektrische bovenleidingen op spoorlijn Mol - Hasselt: werken op schema

Nu wordt het stuk van Balen tot Mol verder uitgerold. Daarvoor wordt dit weekend een spoorvrachtwagen ingezet. "Dat is een keuze van de aannemer", zegt Frédéric Petit van Infrabel. "Het is een voertuig dat ook over de weg kan rijden en daardoor flexibeler is. Het kan dan vlot waar het nodig is de sporen op. In België wordt dit nog niet zo vaak gebruikt. Meestal worden werktreinen ingezet."

In Balen worden ook de motoren van slagbomen aan enkele overwegen vervangen of vernieuwd. "Voor het aanleggen van de bovenleidingen rijden er dit weekend geen treinen tussen Hasselt en Mol. Er zijn wel vervangbussen. We maken daar meteen ook gebruik van om hier en daar nog wat ouderhoud of herstellingen uit te voeren."

