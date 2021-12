Jolan De Bouw stapt in voetsporen van vader, acteur Koen De Bouw, aan zijde van moeder Chantal Leyers

Jolan De Bouw was gisterenavond voor het eerst als acteur te zien op de openingsavond van de 27e editie van het Kortfilmfestival in Leuven. Hij vertolkt het hoofdpersonage Aram in de kortfilm "Tot ik terugkom" van regisseur Ramy Moharem Fouad die in première vertoond werd. De film gaat over een groep jongeren die naar een onbekende bestemming moeten vertrekken en dat de nacht voordien met een wild feest willen vieren. Maar Aram besluit de laatste uren toch in familiekring door te brengen.

Tot nu toe was Jolan als model actief. "Ik heb eerder wel eens gedacht om het (acteren) een kans te geven, maar toen dacht ik wel dat er al snel vergelijkingen zouden gemaakt worden", zegt Jolan. "Misschien dat het daardoor wat langer geduurd heeft. Ik vond het ook wel belangrijk dat mijn eerste project iets was, waarin ik mezelf kon vinden. Ik heb niet het gevoel dat ik uit een schaduw moet stappen."