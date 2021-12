Kalf dood in Berendrecht: vermoedelijk niet doodgebeten, maar na overlijden aangevreten door vos

"We doen twee keer per dag een controle", zegt dierenverzorger Leo Uytdewillighen. Hij vond het dode kalf gisteren. "Rond 13.30 uur kwam ik de hooiruif aanvullen met vers hooi en toen zag ik wat verder iets liggen in de wei. Dat bleek dan een dood kalf te zijn. Dat is toch even een shock. Je bent er toch elke dag met die dieren bezig." De dierenverzorger dacht meteen aan een wolf. "Alleen de ribben en het karkas liggen er nog."

Maar na een autopsie van het kadaver is gebleken dat het kalf al overleden was en pas na zijn dood werd aangevreten. Naar alle waarschijnlijkheid is dat dan gebeurd door een vos, klinkt het bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Vossen zijn aaseters, eten dus dode dieren, er zijn vossensporen gedetecteerd en ook het bijtpatroon is van een vos.