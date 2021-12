Kerstmagie: dompel jezelf onder in kerstsfeer in 8 Vlaamse en 2 Waalse kastelen

De organisatie hoopt dat ze zoals gepland kunnen doorgaan tot 26 december, maar is ervan overtuigd dat een bezoek heel veilig is. "Mensen lopen door de kastelen in kleine groepjes. Er zijn ook voetknoppen voorzien, als er ergens een deur moet geopend worden of een voorstelling moet gestart worden. Er moeten dus ook geen deurklinken aangeraakt worden."

Per uur worden 24 bezoekers toegelaten. Kerstmagie loopt tot en met 26 december. Er zijn 7650 plaatsen per kasteel. Een Covid Safe Ticket is verplicht. Alle bezoekers vanaf 6 jaar moeten een mondmasker dragen.