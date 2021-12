Lage opkomst voor protest lage emissiezone (LEZ) in Gent

Of het ooit zo ver zal komen is de vraag. De actievoerders geven zelf toe dat ze weinig of geen steun ondervinden van de politiek. “Natuurlijk verwachten we geen felicitaties van de meerderheid, maar ook bij de oppositie blijft het zeer stil als we vragen om onze acties te steunen”, zegt Bart Asscherickx. “Terwijl je gewoon ziet op een dag als vandaag dat horecazaken en middenstanders, zeker ook met de bijkomende covid-maatregelen, onmogelijk het hoofd boven water kunnen houden.” Normaal gezien zou de actie tot 15.30u duren, maar na een half uurtje trokken de deelnemers naar huis. “Of we volgende maand terug zullen staan, is niet zeker. Heeft het allemaal nog zin?”, zuchtte Daniël De Vlieger teleurgesteld.