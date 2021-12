Light Art Knokke-Heist combineert lichtkunstwerken met muziek

Zeg niet zomaar lichtfestival tegen Light Art in Knokke-Heist. "Het concept is volledig anders" vertelt curator Jean-Pierre Deschepper. "Het thema dit jaar is muziek. Elke lichtinstallatie hebben we aan een componist gekoppeld. Je ziet de installatie, maar via de app kan je ook naar de muziek luisteren. In de kerk bijvoorbeeld staat een werk dat geïnspireerd is op een kunstwerk van Mark Rothko. Dat is gekoppeld aan een muziekstuk van componist John Cage. Er is altijd een reden waarom we het kunstwerk aan de muziek koppelen. Het is anders en vaak verrassend."