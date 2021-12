Speciale techniek voor nieuwe riolen onder de Leet in Ieper: "Zo vermijden dat we duizenden skeletten moeten opgraven"

Het Ieperse schepencollege besliste deze week om een andere techniek te gebruiken voor het plaatsen van de riolen op de Leet aan de Sint-Maartenskerk. Die techniek is duurder, maar zou op lange termijn goedkoper moeten zijn. Schepen Philip Bolle (Vooruit): “Als we de riolen volgens de oorspronkelijke plannen in open sleuven tot 3 meter diep en 2 meter breed plaatsen, dan verplicht de bestaande regelgeving ons om de skeletten op te graven. Samen met Aquafin willen we de riolen van de ene put naar de andere onder het Sint-Maartens- en Vandenpeereboomplein "doorpersen". "