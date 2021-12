OCAD waarschuwt voor stevige weerstand tegen coronaregels: "Opgehitst klimaat, met heel wat bedreigingen"

Ongenoegen was er al van in het begin van de coronacrisis, zo stelt het OCAD. Het grootste deel ervan gaat over "legitieme kritiek op de beleidsaanpak, die vanuit veiligheidsperspectief niet problematisch is", zo staat er te lezen. "Met de recente betoging in Brussel lijkt het er echter op dat het aantal personen dat meegaat in het tegendiscours is toegenomen. Dat moet in de gaten worden gehouden om tijdig te kunnen optreden in geval van een problematische ontwikkeling."