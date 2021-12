Fietser onder terreinwagen in Beerse: slachtoffer gewond naar het ziekenhuis

Even voor 10 uur draaide een chauffeur met zijn terreinwagen vanuit de Engstraat de Antwerpseweg op in Beerse. Daarbij reed hij een fietser aan. Die kwam daardoor onder de wagen terecht.

Omdat de terreinwagen vrij hoog is, zat de fietser niet gekneld. De man werd onder de wagen vandaan gehaald door de brandweer en was nog bij bewustzijn toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder van de wagen is in shock.

De Antwerpseweg blijft nog even volledig afgesloten, omdat het gerecht de nodige vaststellingen moet doen.