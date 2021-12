Schooldirecteur na uitspraak Jan Jambon over laatste week voor de vakantie: "U heeft geen respect voor ons"

Gisteren was er (alweer) een persconferentie na (alweer) een Overlegcomité. Logisch, want de huidige coronasituatie in ons land heeft maatregelen nodig. Deze keer werd ik er écht kwaad van. Nee, niet over de maatregelen an sich. Daar spreek ik me niet over uit, dat laat ik graag aan experten en wetenschappers. Ieder zijn vak. Nee, ik wil me richten tot onze Vlaams minister-president, Jan Jambon.