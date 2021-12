Pendelbus om shoppers naar centrum van Leuven te brengen: goed om auto's uit de stad te houden

In feestmaand december rijden in Leuven zowel vanaf de randparking aan het Wetenschapspark Arenberg in Heverlee als vanaf parking De Vaartkom pendelbussen naar het centrum van de stad. Die pendelbussen rijden om de 10 of 15 minuten. Op die randparkings kan je ofwel helemaal gratis parkeren, ofwel de eerste 4 uur, zoals dat voor de Vaartkom geldt.

"Het is gemakkelijk", zo getuigen vandaag de eerste bezoekers. "Je vindt aan de rand gemakkelijk parkeerplaats, en zo moet je het centrum niet in rijden en daar parkeerplaats zoeken." Een andere vult aan: "Het is gemakkelijk en gratis parkeren de eerste vier uur. Om het kwartier komt een bus en op 5 minuten zijn we in het centrum."

En dat is ook ecologisch een goede zaak. "We letten daar wel wat op, duurzaamheid en ecologie," zo horen we.