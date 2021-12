Servicebedrijf houdt jobdag in Gent, speciaal voor huishoudhulpen: "Kans om te werken in luxueuze omgeving"

"Voor wie bij ons aan de slag gaat, hebben we mooie vooruitzichten", klinkt het bij Kristiaan Polgar van het bedrijf VIP & Butler Services Group. Hij organiseert vandaag een jobdag in het Gentse hotel Van der Valk. "De jobdag is bedoeld voor huishoudhulpen die de capaciteiten hebben om te werken voor onze klanten. Dat zijn doorgaans bedrijfleiders of mensen met vrije beroepen, sommigen behoren tot de rijkste Belgen. Als huishoudhulp kan je er dan ook meer dan het gemiddelde loon verdienen."