Stany Crets: "Winterrevue had een warme wintervoorstelling moeten worden, maar het is een koude douche geworden"

In Theater Elckerlyc in Antwerpen is de voorstelling "Winterrevue: Made in Belgium” van Stany Crets in avant-première gegaan. Maar de première, zondag, zal meteen de laatste voorstelling zijn. Theatervoorstellingen mogen vanaf volgende week nog doorgaan met een publiek van maximaal 200 personen. Voor Theater Elckerlyc (800 plaatsen) is het niet rendabel om voor zo weinig mensen te spelen. Voor Stany Crets is de afgelasting van zijn show "een koude douche".