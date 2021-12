Tijdelijke werkloosheid of extra vakantiedagen: welke opties hebben werkende ouders in extra week kerstvakantie?

Sommige ouders kunnen evenwel in de problemen komen als zij nu plots zelf voor hun jonge kinderen moeten gaan zorgen. In sommige jobs is telewerken immers gewoon niet mogelijk, terwijl in het verleden ook al bleek dat telewerken soms niet of nauwelijks te combineren valt met het zorg dragen voor één of meer jonge kinderen thuis.

In dat geval zijn er toch nog enkele opties, zegt Nele Mertens, juridisch adviseur bij Acerta. "De meeste mensen zullen proberen om extra vakantie op te nemen, of inhaalrustdagen. Een andere optie is het recht op tijdelijke werkloosheid inroepen, dat net als eerder in deze pandemie opnieuw geldt."