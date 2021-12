Vikingschip op het droge gehaald voor onderhoud en herstellingen

Vier roeiers van het Viking Genootschap hebben het vikingschip van de jachthaven van Oud-Turnhout naar de Oude kaai in Turnhout gebracht. Het was de laatste vaart van het jaar. Met een kraan werd het uit het water getild en op een vrachtwagen gezet. Het zal tijdens de winter in een loods gestald worden. Er zullen ook herstellingen en onderhoud gebeuren.