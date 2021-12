Omikronvariant aan snelle opmars bezig: is hij besmettelijker en/of meer ziekmakend? Dit is wat we al weten

Daar waar er eerst sprake was van omikron in Botswana en Zuid-Afrika, is de nieuwste variant al in tal van landen opgedoken de voorbije dagen: in Australië, Canada, Israël, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Italië, Zwitserland, Tsjechië, Zuid-Korea, de Verenigde Staten (zeker in zes staten en ook in de stad New York), Duitsland en Nederland (zeker 18 bevestigde gevallen bij passagiers op een vlucht uit Zuid-Afrika).

Ook in ons land zijn er intussen al negen bevestigde gevallen. Internationaal is omikron dus aan een snelle opmars bezig. De nieuwste variant is al in 38 verschillende landen opgedoken, zegt de WHO, ondanks beperkingen op vliegreizen en extra tests bij reizigers.

Het heeft er dus alle schijn van dat de omikronvariant besmettelijker is dan de deltavariant, al is het wachten op meer klinische data. Volgens een voorlopige, nieuwe studie zou de nieuwste variant twee keer besmettelijker kunnen zijn dan de deltavariant, en die was al (ongeveer) drie keer zo besmettelijk als de allereerste coronavariant. Die studie moet evenwel nog bevestigd worden. Experts denken dat de snelle verspreiding misschien ook te maken kan hebben met het omzeilen van opgebouwde immuniteit, en dat het dus om een combinatie van factoren gaat.