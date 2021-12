Zeker dertig doden bij terroristische aanval op bus in Mali

De terroristische aanval gebeurde in de buurt van Bandiagara, in de regio Mopti, centraal gelegen in het land. "Minstens 30 Malinese burgers zijn gedood door terroristen", meldden lokale ambtenaren, die anoniem wensen te blijven. "De passagiers van een transportvoertuig werden met machinegeweren beschoten en het voertuig werd in brand gestoken." Er zouden volgens de overgangsregering ook 17 gewonden gevallen zijn.