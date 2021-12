Maar 60 procent van de bussen en trams van De Lijn rijdt morgen in heel Vlaanderen vanwege vakbondsactie

Gemiddeld genomen zal 60 procent van de bussen en de trams morgen uitrijden. Vervoersmaatschappij De Lijn raadt de reizigers aan de website te checken, daar staat nu al op welke bussen en trams uitrijden en welke niet.

Woordvoerder Marco Demerling: "Het advies is te surfen naar de website van De Lijn, daar kunnen reizigers doorklikken naar een pagina over de verwachte hinder en daar kunnen ze het nummer van hun lijn intikken. Zo kunnen ze zien of hun rit wel of niet uitrijdt. We zullen proberen overal te rijden, maar de frequenties kunnen van regio tot regio verschillen."

Zo lijkt het er bijvoorbeeld op dat er in de stad Antwerpen en aan de kust maar weinig trams zullen rijden. In Gent lijkt het verschil tussen tram- en buslijnen minder uitgesproken. Over het algemeen zal er op stadslijnen meer hinder zijn dan voor het streekvervoer.