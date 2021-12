Vooruit-voorzitter Rousseau haalt hard uit: "Waarom heb je experts als je niet luistert? Politiek moet zich herpakken"

Een uitspraak die bij de andere leden van het Overlegcomité - en naar verluidt ook bij premier Alexander De Croo (Open VLD) - niet in goede aarde viel. Maar Vooruit-voorzitter Rousseau verdedigt zijn minister. "De premier zou zich beter zorgen maken over het slechte compromis, dan over het feit dat iemand zegt dat het slecht is", zegt hij in "De zevende dag" op Eén. "Je moet ook nog een beetje oprecht in de politiek staan. Een compromis verdedigen, gewoon om het compromis te verdedigen, daar doen wij niet aan mee."