Coronablog - Zwitserland schrapt quarantaineplicht voor Belgen, strengere regels voor wie naar Groot-Brittannië gaat

Zwitserland heeft de quarantaineplicht voor reizigers uit België en nog 22 andere landen opgeheven. In de plaats komt er wel een testverplichting. Alle reizigers moeten een negatief PCR-resultaat kunnen voorleggen. Ook gevaccineerden en wie van covid genezen is. Ook is een tweede test verplicht, tussen de vierde en zevende dag van het verblijf in Zwitserland.

Groot-Brittannië verscherpt zijn reisregels opnieuw. Wie naar Groot-Brittannië wil, zal vanaf dinsdag voor zijn vertrek een coronatest moeten laten afnemen. Dat heeft de Britse regering beslist. De negatieve test mag niet ouder zijn dan 48 uur.

Eerder hadden ook enkele andere landen hun reisregels al aangescherpt. Ook in Portugal, Ierland en IJsland heb je nu een negatieve test nodig om het land binnen te komen, ook al ben je gevaccineerd. In Cyprus is een vaccinbewijs in principe voldoende, maar daar kan het zijn dat je willekeurig getest wordt bij aankomst.

In sommige landen is op dit moment dan weer een lockdown van kracht, zoals in Oostenrijk (al zeker tot 12 december) en Slovakije (al zeker tot 9 december). Dat betekent dat je voorlopig niet naar die landen kunt reizen.