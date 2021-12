Wie vermoordde Jeanne Van Calck (8)? Het verhaal van de nooit opgehelderde kindermoord in de Brusselse Zwaluwenstraat

In de vroege avond van 7 februari -het was toen al donker- vertrok Jeanne van het huis van haar grootouders aan de Arduinkui. Het meisje was een buitenechtelijk kind, nooit erkend door de vader en woonde bij haar grootouders. Zoals bijna elke avond bezocht ze haar moeder, begeleid door haar grootvader. Uitgerekend die avond moest hij voor het gezelschap verstek laten gaan. Hij had avonddienst als ticketcontroleur in een schouwburg. Jeanne verliet het huis alleen in haar witte schort, geruite jurk en dikke wollen jas. Het was een kille vrijdagavond. Nooit zou ze bij haar moeder aankomen. Nog dezelfde nacht ging de grootvader haar als vermist opgeven bij het dichtsbijzijnde politiekantoor. Op dat moment stond het kantoor al op stelten.

In de Zwaluwenstraat had een werkman van het Alhambratheater een pak aangetroffen. De vormloze bundel van enkele lagen bruin papier vastgebonden met henneptouw lag vlak voor de drempel van het rijhuis met nummer 22. Het pak werd geopend in het politiecommissariaat. De inhoud was verbijsterend. Gewikkeld in de bebloede wollen jas troffen ze het lijk van Jeanne aan. De benen waren aan de lies geamputeerd en ontbraken.