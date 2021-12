Franse radicaal-rechtse presidentskandidaat Eric Zemmour doopt zijn partij "Reconquête"

Voor de start van de bijeenkomst had in Parijs nog een manifestatie plaatsgevonden van tegenstanders van Zemmour. Volgens de politie waren daarbij 2.200 mensen aanwezig, de organisatoren hebben het over 10.000 betogers. Er werden twee deelnemers opgepakt. Daarnaast vonden werden ook 46 tegenstanders van Zemmour opgepakt in Villepinte, omdat ze zich bevonden in een zone waar niet mocht worden gemanifesteerd.