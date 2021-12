Gentenaars doen vaker beroep op burenbemiddeling: aantal dossiers met een vierde gestegen sinds corona

Sinds maart 2020 verwijst de Gentse politie burenconflicten direct door naar bemiddelaars. Zij stellen vast dat het verplicht thuisblijven van de burgers tijdens de eerste lockdown voor meer spanning zorgde tussen buren. In bijna de helft van de gevallen gaat het over geluidsklachten. "Door de verschillende lockdowns leven mensen dichter op elkaar, daardoor kunnen ze elkaars geluiden ook minder verdragen." Op een gedeelde tweede plaats staan lastigvallen en klachten over bomen, planten en struiken.

"Het stelt me wel gerust dat we kunnen vaststellen dat buren nog steeds spreken met elkaar", zegt De Roo. "Het is belangrijk dat je met elkaar kan praten over dingen die je storen of over dingen je minder aangenaam vindt. Hoe minder bemiddeling er nodig is, hoe beter natuurlijk. Maar spanning tussen buren zal er altijd zijn, daarom is het goed dat burenbemiddeling bestaat."