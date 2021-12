Betogers protesteren tegen de verkoop van Gentse arsenaalsite

De site was voor de verkoop in handen van vervoersmaatschappij NMBS. "Het was de plicht van de overheid om die grond zelf in handen te houden. De ontwikkelaars hebben nu alle macht, en de overheid geeft zijn macht uit handen." Volgens Verbeke had de stad, of een andere overheid, die grond moeten ontwikkelen voor de gemeenschap zelf. "Ze hadden hier bijvoorbeeld sociale woningen kunnen bouwen."

Na de verkoop in oktober liet de stad weten dat het nog altijd juridische stappen kan zetten als het ziet dat er niet voldoende aandacht is voor de toekomstnota van de stad. "Wij vinden het ook belangrijk dat er aandacht is voor sociale woningbouw, maar ook andere thema's zoals erfgoed, publieke ruimte staan beschreven in die nota", klonk het toen bij burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD).