Gewezen Amerikaanse presidentskandidaat Bob Dole overleden

Bob Dole was tientallen jaren lang een van de kopstukken van de Republikeinse partij. In 1976 was hij de running mate van presidentskandidaat Gerald Ford, die verloor van Jimmy Carter.



Twintig jaar later, in 1996, deed hij zelf een gooi naar het presidentschap. Maar Dole moest het onderspit delven tegen de Democraat Bill Clinton.

Dole wordt overleefd door zijn vrouw Elizabeth Dole en dochter Robin Dole.