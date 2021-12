Hasseltse cardioloog over bibberzwemmen in het Kapermolenbad: "Gunstig effect op immuunsysteem"

Hoewel de effecten op het immuunsysteem gunstig zijn, is bibberzwemmen natuurlijk niet helemaal vrij van risico’s. “Als je overweegt om in koud water te zwemmen doe je dat de eerste keren best niet in je eentje. Dan is er altijd iemand bij je die kan helpen, in geval van nood. Verder is het geen goed idee om in één keer kopje onder te gaan: de koudeschok bij het springen kan tot verdrinking leiden. En blijf ook niet te lang in het water, enkele minuten volstaan voor de gunstige effecten. Tenslotte neem je na het zwemmen best geen hete douche. Droog je goed af, trek warme kleren aan en drink een warm drankje om je lichaamstemperatuur op een veilige manier te doen stijgen.”