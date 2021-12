Huis vernield door brand in Anzegem, bewoonster van 75 kon net ontkomen

Toen de brandweer arriveerde aan het huis in Tiegem, sloegen de vlammen al uit twee ramen op eerste verdieping. Het was de bewoonster zelf die het vuur had opgemerkt en nipt kon ontkomen. De vrouw van 75 verklaarde nadien dat er al allemaal vlammen waren aan het voeteneinde van haar bed, op het moment dat ze wakker werd.



Het duurde even voor de brand onder controle was. Nadien moest nog enkele uren worden nageblust. Het getroffen huis is onbewoonbaar. Het dak is gedeeltelijk ingestort en ook de eerste verdieping is vernield. Beneden is er vooral waterschade.

De vrouw werd eerst opgevangen bij overburen en nadien naar het ziekenhuis overgebracht. Er wordt gezocht naar crisisopvang voor haar.